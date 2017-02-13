Бомж
Прямой эфир доступен только по ТВ до 01:55
Бомж 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.02, 00:38

Команда по подготовке «Евровидения-2017» объявила о своем уходе

21 комментарий

Команда по подготовке «Евровидения-2017» объявила о своем уходе

Команда по подготовке <nobr>«Евровидения-2017</nobr>» объявила о своем уходе

Творческая команда, занимавшаяся подготовкой «Евровидения-2017» на Украине, объявила о своем уходе из-за несогласия с политикой нового руководства оргкомитета конкурса.

Об этом говорится в распространенном сегодня официальном заявлении коллектива.

Из заявления команды: «Мы, команда „Евровидения“, для которых этот конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению конкурса».

В сообщении указывается, что в декабре 2016 года у команды забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя. Это назначение и действия, которые его сопровождали, по утверждению членов команды, «остановили на два месяца работу над проектом, после чего работа команды была полностью заблокирована».

При этом, по мнению авторов заявления, «новым руководством песенного конкурса не было проведено ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки». Помимо этого, представители коллектива отметили «отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы», а также отсутствие юридических обязательств перед специалистами и срыв сроков проведения тендеров.

И хотя, по словам членов команды, они неоднократно письменно и устно сообщали о своих претензиях руководству госкомтелерадио Украины, а также представителям кабмина, никаких мер принято не было. Под опубликованным заявлением об уходе поставил свою подпись 21 человек из творческой команды.




Новости по теме

Евровидение-2017

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru