Капитальный обман: куда уходят взносы жильцов

Как на самом деле в нашей стране тратятся взносы за капремонт? Что показали проверки в регионах? Почему дома после таких переделок порой становятся хуже, чем до них?
Эта строчка в квитанциях появилась три года назад и вызвала бурю эмоций. Люди не понимали, за что они платят. А если ремонт сделают, когда человек квартиру поменяет? Вопросов и претензий много. Не так давно президент поручил генпрокуратуре разобраться, что же творится в этой сфере.
Так что показали проверки? Сколько домов были отремонтированы? Правда ли, что жилые многоэтажки после капитального ремонта порой становятся хуже, чем до него?
Как жильцы начинают искать крайнего и попадают в замкнутый круг? «Капитальный обман» — специальный репортаж «Итогов дня».
Так что показали проверки? Сколько домов были отремонтированы? Правда ли, что жилые многоэтажки после капитального ремонта порой становятся хуже, чем до него?
Как жильцы начинают искать крайнего и попадают в замкнутый круг? «Капитальный обман» — специальный репортаж «Итогов дня».
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