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  • 17.02, 07:57
Капитальный обман: куда уходят взносы жильцов. ЖКХ, ремонт, спецрепортаж Итогов дня, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Капитальный обман: куда уходят взносы жильцов

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Капитальный обман: куда уходят взносы жильцов

Капитальный обман: куда уходят взносы жильцов

    Как на самом деле в нашей стране тратятся взносы за капремонт? Что показали проверки в регионах? Почему дома после таких переделок порой становятся хуже, чем до них?

    Эта строчка в квитанциях появилась три года назад и вызвала бурю эмоций. Люди не понимали, за что они платят. А если ремонт сделают, когда человек квартиру поменяет? Вопросов и претензий много. Не так давно президент поручил генпрокуратуре разобраться, что же творится в этой сфере.

    Так что показали проверки? Сколько домов были отремонтированы? Правда ли, что жилые многоэтажки после капитального ремонта порой становятся хуже, чем до него?

    Как жильцы начинают искать крайнего и попадают в замкнутый круг? «Капитальный обман» — специальный репортаж «Итогов дня».

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