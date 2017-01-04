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  • 04.01, 14:03

Путин поручил проверить установленные в регионах размеры взносов на капремонт

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Путин поручил проверить установленные в регионах размеры взносов на капремонт

Путин поручил проверить установленные в регионах размеры взносов на капремонт

Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации наделить федеральный орган исполнительной власти полномочиями по контролю за обоснованностью установленных в регионах размеров взносов на капремонт.

Согласно поручению, размещенному на сайте Кремля, контролю и проверке подлежат установленные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также реализация региональных программ капитального ремонта.

Кроме того, Путин поручил генпрокуратуре РФ провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в отношении в отношении домов с высокой степенью физического износа основных конструктивных элементов, а также домов, являющихся объектами культурного наследия.

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