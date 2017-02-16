Трамп не упомянул Россию в числе стран, с которыми прошли продуктивные переговоры

Президент США Дональд Трамп на
пресс-конференции в Вашингтоне привел в пример страны, с которыми у него, по собственному признанию, сложились «продуктивные» переговоры. России среди них не оказалось.
Дональд Трамп: «С самого первого дня работы администрации мы столкнулись с необходимостью преодолевать многие сложности. По внешней политике мы начали ряд крайне продуктивных разговоров со многими иностранными лидерами, чтобы двигаться вперед к стабильности и миру в самых беспокойных регионах мира, которых много».
Трамп уточнил, что отлично переговоры прошли с Соединенным Королевством, Израилем, Мексикой, Японией, Китаем и Канадой. Американский лидер добавил, что это были «очень-очень продуктивные беседы», передает «Интерфакс».
Также Трамп резко отверг обвинения в том, что его окружение на этапе избирательной кампании имело какие-либо контакты с российскими спецслужбами. Публикации в СМИ на этот счет он назвал шуточными.
Кроме этого, Трамп заявил, что не имеет собственности в России, а также займов или сделок с российскими деловыми партнерами. По словам Трампа, у него в России «нет ничего».
Трамп уточнил, что отлично переговоры прошли с Соединенным Королевством, Израилем, Мексикой, Японией, Китаем и Канадой. Американский лидер добавил, что это были «очень-очень продуктивные беседы», передает «Интерфакс».
Также Трамп резко отверг обвинения в том, что его окружение на этапе избирательной кампании имело какие-либо контакты с российскими спецслужбами. Публикации в СМИ на этот счет он назвал шуточными.
Кроме этого, Трамп заявил, что не имеет собственности в России, а также займов или сделок с российскими деловыми партнерами. По словам Трампа, у него в России «нет ничего».
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