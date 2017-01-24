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  • 24.01, 10:13

Пушков посмеялся над попытками разведки США найти связи Трампа с Россией

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Пушков посмеялся над попытками разведки США найти связи Трампа с Россией

Пушков посмеялся над попытками разведки США найти связи Трампа с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что разведка и контрразведка США проводят расследования по поводу возможных связей людей из ближайшего окружения Дональда Трампа с российским правительством.

Алексей Пушков в своем Twitter сравнил происходящее с поисками несуществующей черной кошки в черной комнате.



Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что контрразведывательные службы США провели расследование по факту контактов советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

А по информации телеканала CBS, американская разведка пытается выяснить, координировалась ли команда Трампа с представителями России до и после выборов, однако на данный момент, как утверждают источники, они не нашли подтверждения каких-либо нарушений.

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