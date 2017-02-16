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  • 17.02, 07:57
Генсек НАТО озвучил «правильную» стратегию в отношении России. Брюссель, НАТО, СССР, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Генсек НАТО озвучил «правильную» стратегию в отношении России

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Генсек НАТО озвучил «правильную» стратегию в отношении России

Генсек НАТО озвучил «правильную» стратегию в отношении России

    В Брюсселе сегодня прошла министерская встреча НАТО: американские военные заочно обменивались выпадами с российскими коллегами.

    Шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США в настоящее время не готовы сотрудничать с Москвой на военном уровне, но при этом готовы к сотрудничеству политическому.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря об отношениях с Россией, отметил, что они должны строиться на политике сдерживания, которая эффективно себя зарекомендовала в отношении СССР.

    Йенс Столтенберг: «Мы хотим развития диалога с Россией, мы не хотим изолировать Россию, нам не нужна новая холодная война, мы работаем в направлении более конструктивных отношений с Россией. Разумеется, мы должны объединять диалог с надежным сдерживанием. Это урок, который мы вынесли со времен холодной войны».

    Он добавил, что это срабатывало в отношении Советского Союза и «это правильная стратегия в общении с Россией и сегодня».

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