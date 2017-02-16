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  • 16.02, 17:44

Глава Пентагона предложил России заслужить доверие США

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Глава Пентагона предложил России заслужить доверие США

Глава Пентагона предложил России заслужить доверие США

Глава Пентагона предложил России заслужить доверие США
  • Фото Associated Press © 2017, Susan Walsh

    • Россия должна доказать, что ей можно доверять, если хочет сотрудничества с США в военном плане. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.

    Джеймс Мэттис: «Сначала Россия должна будет доказать, что ей можно доверять, и сдержать обещания, данные НАТО».

    Мэттис подчеркнул, что в настоящее время не видит возможностей для российско-американского сотрудничества на военном уровне.

    Джеймс Мэттис: «Но наши союзники продолжат вести переговоры. Они попытаются найти компромисс и выяснить, как склонить Россию к выполнению обязательств и возвращению к сотрудничеству с НАТО».

    Также глава Пентагона озвучил свою позицию относительно вмешательства России в выборные процессы в других странах.

    Джеймс Мэттис: «Сейчас я могу сказать, что у меня мало сомнений по поводу того, что Россия вмешивалась или пыталась вмешаться в выборный процесс ряда демократических государств».

    На заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу относительно действий США и НАТО Мэттис отвечать не стал. Он лишь сказал, что альянс готов «защищать свои принципы и наш образ жизни».

    Ранее Сергей Шойгу заявил, что Россия готова выстраивать отношения с американской стороной, но попытки оказывать давление на Москву являются бесперспективными.

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