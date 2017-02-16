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  • 16.02, 17:45
Минобороны: попытки говорить с Россией с позиции силы бесперспективны. армии мира, Минобороны РФ, Пентагон, Шойгу. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минобороны: попытки говорить с Россией с позиции силы бесперспективны

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Минобороны: попытки говорить с Россией с позиции силы бесперспективны

Минобороны: попытки говорить с Россией с позиции силы бесперспективны

    Министр обороны Сергей Шойгу ответил на слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о России.

    Шойгу отметил, что Россия готова выстраивать отношения с американской стороной, но попытки оказывать давление на Москву не принесут результата, передает РИА Новости.

    Сергей Шойгу: «Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны».

    Таким образом министр прокомментировал заявление Джеймса Мэттиса на заседании глав военных ведомств стран НАТО, которое прошло в Брюсселе. Глава Пентагона сказал, что США остаются приверженными курсу восстановления отношений с РФ, но намерены говорить с Москвой «с позиции силы».

    Шойгу ожидает, что на встрече начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и его американского коллеги Джозефа Дэнфорда, которая состоится сегодня в Баку, позиция Пентагона будет разъяснена. Планируется, что Герасимов и Дэнфорд обсудят перспективы военного сотрудничества США и России.

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