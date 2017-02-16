Минобороны: попытки говорить с Россией с позиции силы бесперспективны

Министр обороны Сергей Шойгу ответил на слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о России.
Шойгу отметил, что Россия готова выстраивать отношения с американской стороной, но попытки оказывать давление на Москву не принесут результата, передает РИА Новости.
Сергей Шойгу: «Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны».
Таким образом министр прокомментировал заявление Джеймса Мэттиса на заседании глав военных ведомств стран НАТО, которое прошло в Брюсселе. Глава Пентагона сказал, что США остаются приверженными курсу восстановления отношений с РФ, но намерены говорить с Москвой «с позиции силы».
Шойгу ожидает, что на встрече начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и его американского коллеги Джозефа Дэнфорда, которая состоится сегодня в Баку, позиция Пентагона будет разъяснена. Планируется, что Герасимов и Дэнфорд обсудят перспективы военного сотрудничества США и России.
Сергей Шойгу: «Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны».
Таким образом министр прокомментировал заявление Джеймса Мэттиса на заседании глав военных ведомств стран НАТО, которое прошло в Брюсселе. Глава Пентагона сказал, что США остаются приверженными курсу восстановления отношений с РФ, но намерены говорить с Москвой «с позиции силы».
Шойгу ожидает, что на встрече начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и его американского коллеги Джозефа Дэнфорда, которая состоится сегодня в Баку, позиция Пентагона будет разъяснена. Планируется, что Герасимов и Дэнфорд обсудят перспективы военного сотрудничества США и России.
Комментарии