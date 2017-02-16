Родители рассказали, как четвероклассники издевались над их детьми в подмосковной гимназии

Шокирующие заявления звучали сегодня в подмосковной гимназии. Родители сообщили, что их дети подверглись насилию со стороны учеников четвертого класса.
Уже точно известно, что скандал, который разгорелся в подмосковной гимназии, стоил должности директору учебного заведения. Сегодня Марина Бакулина была отстранена от работы на время расследования.
По словам родителей учеников, они неоднократно жаловались на четвероклашек-близнецов, которые якобы издевались над сверстниками. Но педагоги не принимали никаких мер. Последней каплей стало заявление в полицию, которое написала мама одного из третьеклассников. Женщина уверена, что братья пытались надругаться над ее сыном, при этом угрожая ножом. Так ли это, стражам порядка еще предстоит выяснить.
Бабушка Давида, который якобы пострадал от действий близнецов, рассказала, что ее внук вернулся с занятий весь в слезах и рассказал, что ученики на год старше пытались вовлечь его в недетские игры.
Давид вместе с мамой и бабушкой переехал в подмосковный поселок Лесной городок из Свердловской области прошлым летом. В сентябре мальчик пошел в новую школу. Проблем со сверстниками не было, уверяют его родные. Общительный ребенок быстро влился в коллектив. Но несколько недель назад Давид стал жаловаться на близнецов из четвертого класса. Те обзывали его, пытались отнять портфель, запирали в туалете.
Мама Давида сразу же обратилась за помощью к директору. Оказалось, что на тех же братьев жаловались и другие ученики. Но директор школы заявила, что о подобных проблемах не знала.
Подробности — в видеоматериале.
По словам родителей учеников, они неоднократно жаловались на четвероклашек-близнецов, которые якобы издевались над сверстниками. Но педагоги не принимали никаких мер. Последней каплей стало заявление в полицию, которое написала мама одного из третьеклассников. Женщина уверена, что братья пытались надругаться над ее сыном, при этом угрожая ножом. Так ли это, стражам порядка еще предстоит выяснить.
Бабушка Давида, который якобы пострадал от действий близнецов, рассказала, что ее внук вернулся с занятий весь в слезах и рассказал, что ученики на год старше пытались вовлечь его в недетские игры.
Давид вместе с мамой и бабушкой переехал в подмосковный поселок Лесной городок из Свердловской области прошлым летом. В сентябре мальчик пошел в новую школу. Проблем со сверстниками не было, уверяют его родные. Общительный ребенок быстро влился в коллектив. Но несколько недель назад Давид стал жаловаться на близнецов из четвертого класса. Те обзывали его, пытались отнять портфель, запирали в туалете.
Мама Давида сразу же обратилась за помощью к директору. Оказалось, что на тех же братьев жаловались и другие ученики. Но директор школы заявила, что о подобных проблемах не знала.
Подробности — в видеоматериале.
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