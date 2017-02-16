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  • 16.02, 17:44

Следователи проверяют сообщения о сексуальных издевательствах в подмосковной школе

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Следователи проверяют сообщения о сексуальных издевательствах в подмосковной школе

Следователи проверяют сообщения о сексуальных издевательствах в подмосковной школе

Подмосковные следователи приступили к проверке информации о том, что ученики младших классов подвергаются унижению в подмосковной школе.

Ранее в СМИ появилась информация, что в школе в поселке Лесной городок Одинцовского района братья-близнецы из четвертого класса якобы применяют насильственные действия сексуального характера в отношении учеников из младших классов. При этом о происходящем якобы знали учителя.

Из сообщения ГУ СК по Московской области: «В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия».

Отметается, что после проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана юридическая оценка действиям педагогов.

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