Следователи проверяют сообщения о сексуальных издевательствах в подмосковной школе

Подмосковные следователи приступили к проверке информации о том, что ученики младших классов подвергаются унижению в подмосковной школе.

Ранее в СМИ появилась информация, что в школе в поселке Лесной городок Одинцовского района братья-близнецы из четвертого класса якобы применяют насильственные действия сексуального характера в отношении учеников из младших классов. При этом о происходящем якобы знали учителя.



Из сообщения ГУ СК по Московской области: «В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия».



Отметается, что после проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана юридическая оценка действиям педагогов.