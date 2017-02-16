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  • 16.02, 17:44
Путин заявил о попытках НАТО спровоцировать Россию. НАТО, Путин, разведка и контрразведка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин заявил о попытках НАТО спровоцировать Россию

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Путин заявил о попытках НАТО спровоцировать Россию

Путин заявил о попытках НАТО спровоцировать Россию

    По мнению Владимира Путина, расширение НАТО проводится, чтобы сдержать Россию, которую в альянсе считают основной угрозой.

    Как отметил глава государства, Россию постоянно провоцируют и пытаются втянуть в конфронтацию. При этом продолжаются попытки вмешательства во внутренние дела страны. С таким заявлением Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ, передает РИА Новости.

    Владимир Путин: «Нас то и дело провоцируют, собственно говоря, постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию, не прекращаются попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России».

    Он подчеркнул, что активность иностранных спецслужб в РФ не снижается. Особый интерес зарубежные разведки проявляют, как считает президент, к военно-техническому потенциалу России, передает «Интерфакс». Путин уточнил, что в минувшем году была пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб.

    Владимир Путин: «Важно нейтрализовать попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала нашей страны».

    По этой причине сегодня к органам контрразведки в России предъявляются повышенные требования, пояснил глава государства. Он также добавил, что число кибератак на официальные струкруты РФ в 2016 году по сравнению с 2015-м выросло в три раза.

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