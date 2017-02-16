Устроивший пожар в краснодарской многоэтажке погиб от непотушенной сигареты

В Краснодаре задержан подозреваемый в совершении поджога жилого дома на улице Прокофьева. Между тем сообщается, что виновник ЧП стал единственной жертвой трагедии.
Напомним, шестиэтажный жилой дом на улице Прокофьева в Краснодаре загорелся в среду вечером, площадь пожара составила около 1,5 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, один человек погиб, 480 человек были эвакуированы, 90 из них — дети.
По информации администрации Краснодара, дом относится к категории самостроев. Он был введен в эксплуатацию в 2010 году по решению суда. На тушение пожара спасателям потребовалось более шести часов.
Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края, «в настоящий момент подозреваемый в совершении поджога задержан».
Между тем ТАСС сообщает, что предполагаемый поджигатель погиб при пожаре. Как сообщило агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.
По информации администрации Краснодара, дом относится к категории самостроев. Он был введен в эксплуатацию в 2010 году по решению суда. На тушение пожара спасателям потребовалось более шести часов.
Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края, «в настоящий момент подозреваемый в совершении поджога задержан».
Между тем ТАСС сообщает, что предполагаемый поджигатель погиб при пожаре. Как сообщило агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.
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