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  • 16.02, 17:45
Устроивший пожар в краснодарской многоэтажке погиб от непотушенной сигареты. задержание, Краснодар, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Устроивший пожар в краснодарской многоэтажке погиб от непотушенной сигареты

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Устроивший пожар в краснодарской многоэтажке погиб от непотушенной сигареты

Устроивший пожар в краснодарской многоэтажке погиб от непотушенной сигареты

Устроивший пожар в краснодарской многоэтажке погиб от непотушенной сигареты
  • Фото: Александр Немчинов/ vk.com

    • В Краснодаре задержан подозреваемый в совершении поджога жилого дома на улице Прокофьева. Между тем сообщается, что виновник ЧП стал единственной жертвой трагедии.

    Напомним, шестиэтажный жилой дом на улице Прокофьева в Краснодаре загорелся в среду вечером, площадь пожара составила около 1,5 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, один человек погиб, 480 человек были эвакуированы, 90 из них — дети.

    По информации администрации Краснодара, дом относится к категории самостроев. Он был введен в эксплуатацию в 2010 году по решению суда. На тушение пожара спасателям потребовалось более шести часов.

    Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края, «в настоящий момент подозреваемый в совершении поджога задержан».

    Между тем ТАСС сообщает, что предполагаемый поджигатель погиб при пожаре. Как сообщило агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

    Из сообщения источника: «Люди, в квартире которых произошло возгорание, в этот период употребляли алкогольные напитки. Они живы, в сознании, с ними ведется работа. По предварительным данным, к ним пришел гость, который тоже принял участие в застолье, и он бросил сигарету в сухое белье, находящееся в стиральной машинке. Оттуда возник пожар, и он (гость) сам же и погиб».

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