Родственники Глеба Грозовского: следствие по делу священника намеренно затягивают

Сестра Глеба Грозовского сегодня заявила, что намерена обратиться за помощью в международные судебные органы, поскольку не верит в справедливость российских судей.
По словам Любови Грозовской, ее брат уже давно готов к началу процесса, но следователи намеренно затягивают дело и мешают работе адвоката Михаила Уткина.
По словам защитника, для того чтобы вернуть себе дело священника, он на протяжении четырех месяцев писал жалобы в Следственный комитет и прокуратуру. Таким образом было упущено время на сбор доказательств невиновности Глеба Грозовского.
17 февраля Городской суд должен рассмотреть ходатайство о продлении следствия по делу священника до середины мая. Между тем защитники отца Глеба хотят добиться его освобождения.
Сегодня впервые на публике появилась супруга священника Татьяна Грозовская. Она рассказала, что раз в месяц ездит в «Кресты» на свидания и регулярно переписывается с мужем. По ее словам, он не отчаивается и не собирается опускать руки.
По словам защитника, для того чтобы вернуть себе дело священника, он на протяжении четырех месяцев писал жалобы в Следственный комитет и прокуратуру. Таким образом было упущено время на сбор доказательств невиновности Глеба Грозовского.
17 февраля Городской суд должен рассмотреть ходатайство о продлении следствия по делу священника до середины мая. Между тем защитники отца Глеба хотят добиться его освобождения.
Сегодня впервые на публике появилась супруга священника Татьяна Грозовская. Она рассказала, что раз в месяц ездит в «Кресты» на свидания и регулярно переписывается с мужем. По ее словам, он не отчаивается и не собирается опускать руки.
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