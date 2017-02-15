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  • 16.02, 00:20
Родственники Глеба Грозовского: следствие по делу священника намеренно затягивают. Санкт-Петербург, педофилия, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Родственники Глеба Грозовского: следствие по делу священника намеренно затягивают

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Родственники Глеба Грозовского: следствие по делу священника намеренно затягивают

Родственники Глеба Грозовского: следствие по делу священника намеренно затягивают

    Сестра Глеба Грозовского сегодня заявила, что намерена обратиться за помощью в международные судебные органы, поскольку не верит в справедливость российских судей.

    По словам Любови Грозовской, ее брат уже давно готов к началу процесса, но следователи намеренно затягивают дело и мешают работе адвоката Михаила Уткина.

    По словам защитника, для того чтобы вернуть себе дело священника, он на протяжении четырех месяцев писал жалобы в Следственный комитет и прокуратуру. Таким образом было упущено время на сбор доказательств невиновности Глеба Грозовского.

    17 февраля Городской суд должен рассмотреть ходатайство о продлении следствия по делу священника до середины мая. Между тем защитники отца Глеба хотят добиться его освобождения.

    Сегодня впервые на публике появилась супруга священника Татьяна Грозовская. Она рассказала, что раз в месяц ездит в «Кресты» на свидания и регулярно переписывается с мужем. По ее словам, он не отчаивается и не собирается опускать руки.

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