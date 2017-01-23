Горсуд Петербурга вернул адвоката Глебу Грозовскому

Сегодня
апелляцию еще в ноябре прошлого года, после того как следователь Александр Гаврилов отвел от дела защитника Михаила Уткина. Это произошло за несколько дней до экстрадиции Грозовского в Россию.
Санкт-Петербургский городской суд прекратил рассмотрение апелляции священника, который обвиняется в педофилии.
Впрочем, еще в декабре решение своего подчиненного отменило Главное следственное управление. Поэтому сегодня заседание носило формальный характер. По видеотрансляции из СИЗО №1 на связь с судом вышел сам клирик. Он вместе с адвокатом подтвердил, что жалобу отзывает.
Сейчас делом Грозовского занимается другой следователь. Напомним: духовного наставника обвиняют в надругательстве над несовершеннолетними девочками в разное время в период с 2011 по 2013 годы. По сведениям адвоката, срок следствия и ареста священника формально заканчивается в конце февраля.
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