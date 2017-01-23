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  • 23.01, 20:36
Горсуд Петербурга вернул адвоката Глебу Грозовскому. Санкт-Петербург, педофилия, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Горсуд Петербурга вернул адвоката Глебу Грозовскому

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Горсуд Петербурга вернул адвоката Глебу Грозовскому

Горсуд Петербурга вернул адвоката Глебу Грозовскому

    Сегодня Санкт-Петербургский городской суд прекратил рассмотрение апелляции священника, который обвиняется в педофилии.

    Грозовский подал апелляцию еще в ноябре прошлого года, после того как следователь Александр Гаврилов отвел от дела защитника Михаила Уткина. Это произошло за несколько дней до экстрадиции Грозовского в Россию.

    Впрочем, еще в декабре решение своего подчиненного отменило Главное следственное управление. Поэтому сегодня заседание носило формальный характер. По видеотрансляции из СИЗО №1 на связь с судом вышел сам клирик. Он вместе с адвокатом подтвердил, что жалобу отзывает.

    Сейчас делом Грозовского занимается другой следователь. Напомним: духовного наставника обвиняют в надругательстве над несовершеннолетними девочками в разное время в период с 2011 по 2013 годы. По сведениям адвоката, срок следствия и ареста священника формально заканчивается в конце февраля.

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