Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.02, 02:59

Дональд Трамп создаст отдел по работе с соцсетями

2 комментария

Дональд Трамп создаст отдел по работе с соцсетями

Дональд Трамп создаст отдел по работе с соцсетями

СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп расширяет свою команду по работе с социальными сетями.

Президент США Дональд Трамп наймет новых сотрудников по управлению аккаунтами в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram.

Как передает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, новую команду сформируют уже на этой неделе.

Сейчас аккаунты президента США в Twitter и Facebook ведут сам Трамп и его директор по социальным сетям Дэн Скавино. Скавино размещает «твиты», которые ему диктует президент, в таких аккаунтах как @realDonaldTrump, @POTUS и @WhiteHouse в Twitter.

Также Белый дом объявил об открытой вакансии на должность директора по коммуникациям, обязанности которого в данный момент исполняет пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Президент США Дональд Трамп прославился своей любовью к коротким сообщениям в соцсети Twitter. Обычно он размещал свой первый пост в Twitter около 8 утра (16:00 мск) после просмотра новостей по телевизору и чтения газет. Накануне американские журналисты выразили серьезную обеспокоенность, когда президент впервые за долгое время не появился в привычное время в соцсети.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru