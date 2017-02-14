Дональд Трамп создаст отдел по работе с соцсетями

СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп расширяет свою команду по работе с социальными сетями.
Президент США Дональд Трамп наймет новых сотрудников по управлению аккаунтами в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram.
Как передает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, новую команду сформируют уже на этой неделе.
Сейчас аккаунты президента США в Twitter и Facebook ведут сам Трамп и его директор по социальным сетям Дэн Скавино. Скавино размещает «твиты», которые ему диктует президент, в таких аккаунтах как @realDonaldTrump, @POTUS и @WhiteHouse в Twitter.
Также Белый дом объявил об открытой вакансии на должность директора по коммуникациям, обязанности которого в данный момент исполняет пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Президент США Дональд Трамп прославился своей любовью к коротким сообщениям в соцсети Twitter. Обычно он размещал свой первый пост в Twitter около 8 утра (16:00 мск) после просмотра новостей по телевизору и чтения газет. Накануне американские журналисты выразили серьезную обеспокоенность, когда президент впервые за долгое время не появился в привычное время в соцсети.
Как передает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, новую команду сформируют уже на этой неделе.
Сейчас аккаунты президента США в Twitter и Facebook ведут сам Трамп и его директор по социальным сетям Дэн Скавино. Скавино размещает «твиты», которые ему диктует президент, в таких аккаунтах как @realDonaldTrump, @POTUS и @WhiteHouse в Twitter.
Также Белый дом объявил об открытой вакансии на должность директора по коммуникациям, обязанности которого в данный момент исполняет пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Президент США Дональд Трамп прославился своей любовью к коротким сообщениям в соцсети Twitter. Обычно он размещал свой первый пост в Twitter около 8 утра (16:00 мск) после просмотра новостей по телевизору и чтения газет. Накануне американские журналисты выразили серьезную обеспокоенность, когда президент впервые за долгое время не появился в привычное время в соцсети.
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