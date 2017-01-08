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  • 08.01, 07:33

Керри подверг Трампа критике за записи в Twitter

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Керри подверг Трампа критике за записи в Twitter

Керри подверг Трампа критике за записи в Twitter

Уходящий госсекретарь США недоволен манерой избранного президента высказываться по вопросам внешней политики в соцсетях.

По мнению Джона Керри, Twitter Трампа — не место для высказываний по международным политическим вопросам, таким, как отношения с Россией или Китаем.

Джон Керри, госсекретарь США: «Я не делаю заявления касательно международной политики в Twitter. Не думаю, что 140 символов позволяют вам адекватно справляться со сложными выборами, которые мы делаем».

Госсекретарь выразил надежду, что новая администрация все-таки будет использовать другой способ коммуникации.

Напомним, что Twitter для Дональда Трампа является едва ли не главным рупором: там миллиардер высказывается по наболевшим вопросам, ссорится с Хиллари Клинтон и Арнольдом Шварценеггером и делает комплименты Владимиру Путину. И именно в Twitter политик объявил, что общался с главой Тайваня в обход Белого дома, и вызвал тем самым недовольство Китая.

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