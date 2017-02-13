В Кремле заявили о готовности ответить на иск Украины в ВТО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал поданный Украиной в ВТО иск по ограничению транзита через территорию РФ.
Пресс-секретарь президента заявил, что в ответ на действия украинской стороны Россия намерена применить предусмотренные международным правом способы защиты своих интересов.
Дмитрий Песков: «Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в данном случае ровно как и в других аналогичных».
Ранее украинские власти направили во Всемирную торговую организацию требование сформировать панель арбитров по вопросу ограничения транзита по российской территории в третьи страны. При этом Украина заявила, что ограничением транзита по своей территории Россия якобы проявила торговую агрессию, передает РИА Новости. Ранее также сообщалось, что из-за ограничения транзита по России Украина недосчиталась 1 млрд долларов.
Дмитрий Песков: «Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в данном случае ровно как и в других аналогичных».
Ранее украинские власти направили во Всемирную торговую организацию требование сформировать панель арбитров по вопросу ограничения транзита по российской территории в третьи страны. При этом Украина заявила, что ограничением транзита по своей территории Россия якобы проявила торговую агрессию, передает РИА Новости. Ранее также сообщалось, что из-за ограничения транзита по России Украина недосчиталась 1 млрд долларов.
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