Украина оценила потери из-за ограничения транзита по России в $1 млрд

Украина недосчиталась 1 млрд долларов
Общественному радио» Украины Довгань оценил ситуацию как «на самом деле сложную».
из-за ограничения транзита по российской территории. Такую цифру назвал замминистра инфраструктуры страны по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.
Виктор Довгань: «Потери из-за ограничения транзита по территории РФ составляют более миллиарда долларов, это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков. Это, пожалуй, уникальный случай транзитной войны, когда РФ 1 января 2016 года ограничила наш транзит в Казахстан сроком на полгода, и затем 1 июля ограничения были продлены до конца 2017 года, и распространены на транзит в Кыргызской Республике».
С 1 января 2016 года международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с Украины в Казахстан через РФ возможны только с территории Белоруссии при условии использования пломб, функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС. С 1 июля эти правила распространились на доставку грузов в Киргизию.
Решение принято в связи с режимом зоны свободной торговли между Украиной и ЕС и действующим продуктовым эмбарго.
В связи с ужесточением требований к транзиту товаров, Киев разработал альтернативный путь доставки товаров в Азию по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай в обход России. Однако из-за высоких тарифов этот маршрут пока не востребован.
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