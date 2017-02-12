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  • 12.02, 16:05

Капитан сборной Германии едва не зарыдала под гимн Третьего рейха на Fed Cup

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Капитан сборной Германии едва не зарыдала под гимн Третьего рейха на Fed Cup

Капитан сборной Германии едва не зарыдала под гимн Третьего рейха на Fed Cup

Капитан сборной Германии едва не зарыдала под гимн Третьего рейха на Fed Cup
  • Фото Associated Press © 2017, Petr David Josek

    • Ситуация с гимном на Кубке Федерации чуть не довела капитана сборной Германии Барбару Риттнер до слез, пишет Deutsche Welle.

    Барбара Риттнер: «Это скандал, это непростительно. К нам проявили неуважение. Я была готова зарыдать, поскольку исполнение гимна — всегда волнительный момент на этом турнире, который вызывает мурашки. Это оставило глубокий след».

    Ранее сообщалось, что организаторы четвертьфинального матча Кубка Федерации по теннису между сборными США и Германии, проходящего на Гавайях, перепутали немецкие гимны. В результате на церемонии открытия вместо современной версии «Песни немцев» прозвучали строфы, исполнявшиеся во времена нацистской Германии и запрещенные после 1945 года.

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