Капитан сборной Германии едва не зарыдала под гимн Третьего рейха на Fed Cup

Ситуация с гимном на Кубке Федерации чуть не довела капитана сборной Германии Барбару Риттнер до слез, пишет Deutsche Welle.
Барбара Риттнер: «Это скандал, это непростительно. К нам проявили неуважение. Я была готова зарыдать, поскольку исполнение гимна — всегда волнительный момент на этом турнире, который вызывает мурашки. Это оставило глубокий след».
Ранее сообщалось, что организаторы четвертьфинального матча Кубка Федерации по теннису между сборными США и Германии, проходящего на Гавайях, перепутали немецкие гимны. В результате на церемонии открытия вместо современной версии «Песни немцев» прозвучали строфы, исполнявшиеся во времена нацистской Германии и запрещенные после 1945 года.
Ранее сообщалось, что организаторы четвертьфинального матча Кубка Федерации по теннису между сборными США и Германии, проходящего на Гавайях, перепутали немецкие гимны. В результате на церемонии открытия вместо современной версии «Песни немцев» прозвучали строфы, исполнявшиеся во времена нацистской Германии и запрещенные после 1945 года.
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