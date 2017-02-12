Перед матчем Кубка Федерации в США исполнили гимн Германии времен Третьего рейха

Dear @usta, what you did at the @FedCup match #USAGER was really disgusting.Shame on you and your pure ignorance. This mistake CAN’T happen! — Laggdoseindollerand (@christschn) February 12, 2017

The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. pic.twitter.com/4LyG3ACe5u — USTA (@usta) February 11, 2017

На церемонии открытия вместо современной версии «Песни немцев» прозвучали строфы, исполнявшиеся во времена Третьего рейха и запрещенные после 1945 года.Немецких болельщиков произошедшее привело в бешенство, а теннисистка сборной Германии Андреа Петкович назвала эту ошибку «воплощением невежества» и заявила, что ей хотелось уйти с корта.: «Я никогда не испытывала такого неуважения за всю свою жизнь, не говоря уж о Кубке Федерации, на котором я играю уже 13 лет. Это самое худшее, что когда-либо происходило со мной».Теннисная ассоциация США принесла официальные извинения немецкой сборной и болельщикам, пообещав, что подобное больше не повторится.