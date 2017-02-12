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  • 12.02, 16:07

Перед матчем Кубка Федерации в США исполнили гимн Германии времен Третьего рейха

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Перед матчем Кубка Федерации в США исполнили гимн Германии времен Третьего рейха

Перед матчем Кубка Федерации в США исполнили гимн Германии времен Третьего рейха

Организаторы четвертьфинального матча Кубка Федерации по теннису между сборными США и Германии, проходящего на Гавайях, перепутали немецкие гимны.

На церемонии открытия вместо современной версии «Песни немцев» прозвучали строфы, исполнявшиеся во времена Третьего рейха и запрещенные после 1945 года.

Немецких болельщиков произошедшее привело в бешенство, а теннисистка сборной Германии Андреа Петкович назвала эту ошибку «воплощением невежества» и заявила, что ей хотелось уйти с корта.

Андреа Петкович: «Я никогда не испытывала такого неуважения за всю свою жизнь, не говоря уж о Кубке Федерации, на котором я играю уже 13 лет. Это самое худшее, что когда-либо происходило со мной».


Теннисная ассоциация США принесла официальные извинения немецкой сборной и болельщикам, пообещав, что подобное больше не повторится.

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