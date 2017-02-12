Американский эсминец Porter ушел из Чёрного моря

Американский эсминец USS Porter, оснащенный управляемыми ракетными системами, покинул акваторию Чёрного моря.
Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, базирующегося в итальянском Неаполе.
Отмечается, что судно вышло из Чёрного моря «после проведения операций по обеспечению безопасности». Также Porter взаимодействовал с «союзниками и партнерами», в частности, принял участие в международных учениях «Морской щит — 2017», передает ТАСС.
Эсминец вошел в акваторию Чёрного моря 2 февраля. Согласно положениям конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться там не более 21 суток.
Отмечается, что судно вышло из Чёрного моря «после проведения операций по обеспечению безопасности». Также Porter взаимодействовал с «союзниками и партнерами», в частности, принял участие в международных учениях «Морской щит — 2017», передает ТАСС.
Эсминец вошел в акваторию Чёрного моря 2 февраля. Согласно положениям конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться там не более 21 суток.
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