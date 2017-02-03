Пентагон: эсминец США Porter вошел в Чёрное море

В Минобороны США сообщили, что эсминец USS Porter примет участие в морских учениях у берегов Румынии.
Сообщение пресс-службы 6-го флота ВМС США: «Эсминец USS Porter, оснащенный управляемыми ракетными системами, сегодня вошел в Чёрное море с целью проведения операций по обеспечению безопасности на море, повышения боеспособности и возможности взаимодействия наших союзников и партнеров в регионе».
В пресс-службе также сообщили, что Porter примет участие в проводимых Румынией учениях «Морской щит 2017» (Sea Shield 2017), цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы 6-го флота ВМС США: «Porter уже на протяжении нескольких последних лет регулярно действует в Чёрном море, демонстрируя нашу постоянную приверженность безопасности и стабильности в регионе».
Напомним, согласно американской военной доктрине, Чёрное море входит в зону ответственности шестого оперативного флота ВМС США, дислоцирующегося в Средиземном море. По международным конвенциям, военные корабли государств, не имеющих выхода к Чёрному морю, могут находиться в его акватории не больше 21 суток.
В пресс-службе также сообщили, что Porter примет участие в проводимых Румынией учениях «Морской щит 2017» (Sea Shield 2017), цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы 6-го флота ВМС США: «Porter уже на протяжении нескольких последних лет регулярно действует в Чёрном море, демонстрируя нашу постоянную приверженность безопасности и стабильности в регионе».
Напомним, согласно американской военной доктрине, Чёрное море входит в зону ответственности шестого оперативного флота ВМС США, дислоцирующегося в Средиземном море. По международным конвенциям, военные корабли государств, не имеющих выхода к Чёрному морю, могут находиться в его акватории не больше 21 суток.
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