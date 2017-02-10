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  • 10.02, 23:46
По-пушкински элегантно: петербургские актеры заговорили на языке «Евгения Онегина». Пушкин, Санкт-Петербург, литература, памятные даты, поэзия и поэты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

По-пушкински элегантно: петербургские актеры заговорили на языке «Евгения Онегина»

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По-пушкински элегантно: петербургские актеры заговорили на языке «Евгения Онегина»

<nobr>По-пушкински</nobr> элегантно: петербургские актеры заговорили на языке «Евгения Онегина»

    В день памяти А. С. Пушкина корреспондент НТВ и актеры нескольких городских театров провели эксперимент, попробовав общаться на улице, в такси, ресторане и книжном магазине фразами из знаменитого русского романа.

    Сегодня в Петербурге читают Пушкина. В день 180-летия со дня гибели поэта на месте дуэли на Черной речке звучат строчки из произведений поэта. В музее-квартире на Мойке, 12 прошла минута молчания и традиционная экскурсия «Последний путь Пушкина».

    А вот один из интернет-сервисов решил не ограничиваться только 10 февраля. Разработчики запустили онлайн-рассылку пушкинских стихов. После регистрации подписчики будут в течение года получать по одному стихотворению в день. Возможно, таким образом они смогут расширить свою активную лексику.

    Интересно, что в произведениях и письмах Александра Сергеевича, по подсчетам ученых, используется 21191 слово. Это в два раза больше лексикона современного образованного россиянина. А насколько удобно использовать пушкинский язык в повседневной жизни сегодня? Экспериментальным путем это выяснили актеры петербургских театров, используя в качестве разговорника роман «Евгений Онегин».

    Языком пушкинской поэзии прониклась и корреспондент НТВ Юлия Олещенко.

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