В годовщину смерти Пушкина выпустили видеокнигу «Читаем Онегина»

Сегодня сотни людей увидели, как известные актеры, музыканты, политики и космонавты, а также рядовые граждане из разных стран читают стихи Пушкина.

На вокзалах, в библиотеках и музеях разных городов презентовали видеокнигу «Читаем Онегина». В январе был объявлен конкурс, в котором приняли участие 800 человек из 22 государств. Лучшие ролики собрали воедино и решили показать в годовщину гибели поэта.



Пушкин писал, что любви все возрасты покорны. Как видно, любви к Пушкину тоже все возрасты покорны.



Подробности — в видеоматериале.