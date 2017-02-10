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  • 10.02, 23:46
В годовщину смерти Пушкина выпустили видеокнигу «Читаем Онегина». литература, поэзия и поэты, Пушкин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В годовщину смерти Пушкина выпустили видеокнигу «Читаем Онегина»

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В годовщину смерти Пушкина выпустили видеокнигу «Читаем Онегина»

В годовщину смерти Пушкина выпустили видеокнигу «Читаем Онегина»

    Сегодня сотни людей увидели, как известные актеры, музыканты, политики и космонавты, а также рядовые граждане из разных стран читают стихи Пушкина.

    На вокзалах, в библиотеках и музеях разных городов презентовали видеокнигу «Читаем Онегина». В январе был объявлен конкурс, в котором приняли участие 800 человек из 22 государств. Лучшие ролики собрали воедино и решили показать в годовщину гибели поэта.

    Пушкин писал, что любви все возрасты покорны. Как видно, любви к Пушкину тоже все возрасты покорны.

    Подробности — в видеоматериале.

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