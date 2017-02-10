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  • 10.02, 23:47

Путин допустил возможность встречи с Трампом в столице Словении

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Путин допустил возможность встречи с Трампом в столице Словении

Путин допустил возможность встречи с Трампом в столице Словении

Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Словении Борутом Пахором выступил перед журналистами. Отвечая на вопрос о том, может ли быть Любляна выбрана в качестве места для переговоров с Трампом, российский лидер не исключил такой возможности.

Президент России отметил, что не имеет ничего против столицы Словении для встречи с Дональдом Трампом. Но подчеркнул, что выбор места также зависит от ряда обстоятельств, передает ТАСС.

Владимир Путин: «Что касается Любляны, Словении в целом, то это, конечно, замечательное место, чтобы вести диалоги подобного рода, но это зависит не только от нас, это зависит от целого ряда обстоятельств, текущих дел».

Отметим, что Владимир Путин встречался с прошлым президентом США Бараком Обамой на саммите в Любляне.

Владимир Путин: «Если когда-нибудь эта встреча состоится, то мы не имеем ничего против Любляны, такие встречи у нас в Любляне уже были».

Президент РФ поблагодарил Словению за готовность организовать его переговоры с Дональдом Трампом. Но добавил, что выбор места для встречи зависит не только от России.

Владимир Путин: «Но мы, разумеется, к ней (встрече — ред.) готовы».

Владимир Путин и Дональд Трамп после состоявшегося телефонного разговора условились провести личную встречу. Однако пока не известно, когда именно и где она состоится. Между тем Словения еще в январе выражала готовность организовать встречу российского и американского лидеров.

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