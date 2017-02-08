Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в Китае: видео

Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в китайской провинции Аньхой. Очевидцы говорят, что на 10 секунд в городе стало светло как днем pic.twitter.com/SL6gbmFXnY — НТВ (@ntvru) 8 февраля 2017 г.

ЧП произошло в среду около 22.45 (17.45 по московскому времени) в городе Тунлин. Как пишут местные СМИ, взрыв продолжался около 10 секунд, в это время в городе стало «светло как днем».На опубликованных в Сети кадрах видно, как над городом поднимается столб яркого пламени. На месте происшествия работают спасатели. О жертвах и пострадавших информации пока нет.