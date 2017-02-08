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  • 08.02, 21:44
Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в Китае: видео. взрывы, заводы и фабрики, Китай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в Китае: видео

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Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в Китае: видео

Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в Китае: видео

Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в Китае: видео
  • Фото: @mmddj_china /twitter.com

    • На химическом заводе в провинции Аньхой на востоке Китая произошел сильнейший взрыв

    ЧП произошло в среду около 22.45 (17.45 по московскому времени) в городе Тунлин. Как пишут местные СМИ, взрыв продолжался около 10 секунд, в это время в городе стало «светло как днем».

    На опубликованных в Сети кадрах видно, как над городом поднимается столб яркого пламени. На месте происшествия работают спасатели. О жертвах и пострадавших информации пока нет.



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