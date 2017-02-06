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  • 06.02, 07:33
Самолет Qatar Airways завершил самый долгий в истории прямой перелет. Новая Зеландия, авиация, рекорды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Самолет Qatar Airways завершил самый долгий в истории прямой перелет

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Самолет Qatar Airways завершил самый долгий в истории прямой перелет

Самолет Qatar Airways завершил самый долгий в истории прямой перелет

Самолет Qatar Airways завершил самый долгий в истории прямой перелет
  • Фото: @qatarairways /twitter.com

    • Самолет авиакомпании Qatar Airways приземлился в новозеландском Окленде спустя 16 часов после вылета, совершив самый длительный в истории авиации перелет.

    Как отмечает РИА Новости, лайнер сел на несколько минут раньше запланированного времени.


    Boeing 777–200LR вылетел из Дохи в 05:10 5 февраля и должен был приземлится в Окленде через 16 часов 20 минут. Из-за смены часовых поясов полет должен был «продлиться» полтора дня.

    Уже в 2018 году рекорд Qatar Airways будет побит сингапурскими авиалиниями, которые планируют начать полеты по маршруту Сингапур — Нью-Йорк без остановок. До этого самым длительным считался перелет из Дубая в Окленд.

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