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  • 06.02, 07:34

Самолет Qatar Airways отправился в самый длинный прямой перелет в мире

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Самолет Qatar Airways отправился в самый длинный прямой перелет в мире

Самолет Qatar Airways отправился в самый длинный прямой перелет в мире

Boeing 777–200LR сегодня совершает первый беспосадочный перелет из столицы Катара Дохи в новозеландский Окленд.

Первый рейс катарской авиакомпании по новому маршруту отправился в 5:10 по местному времени. Пассажиры и экипаж проведут в воздухе 16 часов 20 минут. В Окленде пассажирский борт сядет только в 7:30 утра понедельника по местному времени, пишет Gulf News.




После этого Boeing 777–200LR авиакомпании Qatar Airways совершит перелет обратно. Возвращение окажется еще дольше — 17 часов 30 минут.

Общая протяженность маршрута — 29066 километров. Для рейсов из Дохи в Окленд используют модернизированные Boeing 777. В них усовершенствованы не только технические возможности, но и продуман вопрос дополнительного комфорта в условиях длительных перелетов.




В аэропорту Окленда отмечают, что рейсы по новому маршруту принесут новозеландской экономике 198 миллионов долларов в год.

До запуска рейсов из Дохи в Окленд самым длинным был перелет из Дубая в Новую Зеландию. Но новый маршрут длиннее на 600 км.

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