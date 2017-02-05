Самолет Qatar Airways отправился в самый длинный прямой перелет в мире

Boeing
777–200LR сегодня совершает первый беспосадочный перелет из столицы Катара Дохи в новозеландский Окленд.
Первый рейс катарской авиакомпании по новому маршруту отправился в 5:10 по местному времени. Пассажиры и экипаж проведут в воздухе 16 часов 20 минут. В Окленде пассажирский борт сядет только в 7:30 утра понедельника по местному времени, пишет Gulf News.
После этого Boeing 777–200LR авиакомпании Qatar Airways совершит перелет обратно. Возвращение окажется еще дольше — 17 часов 30 минут.
Общая протяженность маршрута — 29066 километров. Для рейсов из Дохи в Окленд используют модернизированные Boeing 777. В них усовершенствованы не только технические возможности, но и продуман вопрос дополнительного комфорта в условиях длительных перелетов.
В аэропорту Окленда отмечают, что рейсы по новому маршруту принесут новозеландской экономике 198 миллионов долларов в год.
До запуска рейсов из Дохи в Окленд самым длинным был перелет из Дубая в Новую Зеландию. Но новый маршрут длиннее на 600 км.
And we’re on our way to Auckland! Follow the journey on @flightradar24 #AucklandTogether https://t.co/a3NgP9Edwb— Qatar Airways (@qatarairways) 5 февраля 2017 г.
После этого Boeing 777–200LR авиакомпании Qatar Airways совершит перелет обратно. Возвращение окажется еще дольше — 17 часов 30 минут.
Общая протяженность маршрута — 29066 километров. Для рейсов из Дохи в Окленд используют модернизированные Boeing 777. В них усовершенствованы не только технические возможности, но и продуман вопрос дополнительного комфорта в условиях длительных перелетов.
Exactly how many sheep would fit on-board our new Auckland service? Learn the numbers behind «The World’s Longest Flight» #AucklandTogether pic.twitter.com/bVZRLq3jPS— Qatar Airways (@qatarairways) 2 февраля 2017 г.
В аэропорту Окленда отмечают, что рейсы по новому маршруту принесут новозеландской экономике 198 миллионов долларов в год.
До запуска рейсов из Дохи в Окленд самым длинным был перелет из Дубая в Новую Зеландию. Но новый маршрут длиннее на 600 км.
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