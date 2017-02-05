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  • 06.02, 07:34

Тело девочки со следами собачьих укусов на Урале нашли дети

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Тело девочки со следами собачьих укусов на Урале нашли дети

Тело девочки со следами собачьих укусов на Урале нашли дети

Полиция проводит проверку по факту гибели семилетней девочки, на теле которой были обнаружены укусы и следы от когтей. Предположительно, ее загрызли собаки.

Сегодня днем в полицию сообщили, что в деревне Пальмино была найдена мертвой маленькая девочка. На место выехала следственно-оперативная группа из ОВД в селе Таборы, а также полицейский эксперт и следователь.

Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области: «В ходе проверки информация подтвердилась. Сотрудниками полиции установлена личность погибшей, это проживавшая в деревне с матерью и братом девочка 2009 года рождения».

По предварительным данным, тело на детской площадке нашли трое детей, которые шли домой после репетиций в доме культуры. Они вернулись и сообщили о страшной находке преподавателю, которая занесла погибшую девочку в помещение. Прибывший на вызов медик констатировал ее смерть.

Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области: «В ходе первоначального осмотра обнаружены повреждения на верхней части тела ребенка. По предварительным данным, они могли быть причинены собаками».

Полиция при взаимодействии со Следственным комитетом устанавливает обстоятельства случившегося. В МВД отметили, что семья погибшей считается благополучной, на профилактических учетах не состоит.

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