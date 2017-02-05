Тело девочки со следами собачьих укусов на Урале нашли дети

Полиция проводит проверку по факту гибели семилетней девочки, на теле которой были обнаружены укусы и следы от когтей. Предположительно, ее загрызли собаки.
Сегодня днем в полицию сообщили, что в деревне Пальмино была найдена мертвой маленькая девочка. На место выехала следственно-оперативная группа из ОВД в селе Таборы, а также полицейский эксперт и следователь.
Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области: «В ходе проверки информация подтвердилась. Сотрудниками полиции установлена личность погибшей, это проживавшая в деревне с матерью и братом девочка 2009 года рождения».
По предварительным данным, тело на детской площадке нашли трое детей, которые шли домой после репетиций в доме культуры. Они вернулись и сообщили о страшной находке преподавателю, которая занесла погибшую девочку в помещение. Прибывший на вызов медик констатировал ее смерть.
Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области: «В ходе первоначального осмотра обнаружены повреждения на верхней части тела ребенка. По предварительным данным, они могли быть причинены собаками».
Полиция при взаимодействии со Следственным комитетом устанавливает обстоятельства случившегося. В МВД отметили, что семья погибшей считается благополучной, на профилактических учетах не состоит.
Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области: «В ходе проверки информация подтвердилась. Сотрудниками полиции установлена личность погибшей, это проживавшая в деревне с матерью и братом девочка 2009 года рождения».
По предварительным данным, тело на детской площадке нашли трое детей, которые шли домой после репетиций в доме культуры. Они вернулись и сообщили о страшной находке преподавателю, которая занесла погибшую девочку в помещение. Прибывший на вызов медик констатировал ее смерть.
Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области: «В ходе первоначального осмотра обнаружены повреждения на верхней части тела ребенка. По предварительным данным, они могли быть причинены собаками».
Полиция при взаимодействии со Следственным комитетом устанавливает обстоятельства случившегося. В МВД отметили, что семья погибшей считается благополучной, на профилактических учетах не состоит.
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