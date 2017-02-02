Идеалы бойскаута, хватка тираннозавра: что известно о новом главе Госдепа США

Сегодня приступил к исполнению своих обязанностей новый глава американской дипломатии — Рекс Тиллерсон. Раньше он руководил транснациональной нефтяной корпорацией ExxonMobil, и это позволило ему приобрести опыт переговорщика и познакомиться с политической и
бизнес-элитой многих стран. В России Тиллерсон тоже установил хорошие деловые связи и даже заслужил Орден Дружбы.
В отличие от многих американских политиков, Тиллерсон всегда избегал агрессивной антироссийской риторики. Он не раз высказывался против санкций, из-за которых его компания потеряла большие деньги. А сейчас, так же как и Трамп, выступает за налаживание отношений с Москвой и прагматичное двустороннее сотрудничество. Юрий Кучинский изучил биографию техасского Ти-Рекса, как в шутку называют нового госсекретаря.
Пожалуй, для русского ума — это настоящая загадка: как могут в одном человеке уживаться вера в светлые идеалы и звериная хватка прожженного капиталиста? Но для американского менталитета, быть может, тут нет ничего удивительного. Похоже, таков новый госсекретарь. Рекс Тиллерсон — настоящий бойскаут. Еще в юные годы заслужил звание «скаут-орел» — это высшая степень для мальчишки, который поклялся быть честным и правдивым, чистым в мыслях словах и делах, помогать ближним, быть верным богу и родине. Это Тиллерсон — убежденный протестант, который, как говорят, заседания совета директоров в ExxonMobil начинал с молитвы. И он же — Ти-Рекс — тираннозавр, как его прозвали за умение показать зубы, когда того требуют деловые интересы. Он и не скрывает, что привык измерять правильность чего бы то ни было в цифрах дохода.
Свой путь к вершинам большого бизнеса Рекс Тиллерсон проложил от подножия. Он не из истеблишмента — родился в обычной семье, в глубинке. Тем ценнее в глазах американцев может выглядеть жизнь «селфмэйдмена». Выучился на инженера, в 75-м утроился в ExxonMobil, и за годы дослужился до главы этого мирового нефтегазового гиганта. Журнал Forbes ставил его на 25-е место среди самых влиятельных людей мира. При этом личные доходы Тиллерсона по акциям компании — всего 27 миллионов в год. Даже для русского списка Forbes — вот уж точно бойскаут какой-то. Вроде как о себе и не думает. Может быть, именно поэтому, несмотря на всю антитрамповскую истерию в США, через процедуру утверждения в Сенате новый госсекретарь прошел вполне уверенно.
Подробности — в репортаже.
Пожалуй, для русского ума — это настоящая загадка: как могут в одном человеке уживаться вера в светлые идеалы и звериная хватка прожженного капиталиста? Но для американского менталитета, быть может, тут нет ничего удивительного. Похоже, таков новый госсекретарь. Рекс Тиллерсон — настоящий бойскаут. Еще в юные годы заслужил звание «скаут-орел» — это высшая степень для мальчишки, который поклялся быть честным и правдивым, чистым в мыслях словах и делах, помогать ближним, быть верным богу и родине. Это Тиллерсон — убежденный протестант, который, как говорят, заседания совета директоров в ExxonMobil начинал с молитвы. И он же — Ти-Рекс — тираннозавр, как его прозвали за умение показать зубы, когда того требуют деловые интересы. Он и не скрывает, что привык измерять правильность чего бы то ни было в цифрах дохода.
Свой путь к вершинам большого бизнеса Рекс Тиллерсон проложил от подножия. Он не из истеблишмента — родился в обычной семье, в глубинке. Тем ценнее в глазах американцев может выглядеть жизнь «селфмэйдмена». Выучился на инженера, в 75-м утроился в ExxonMobil, и за годы дослужился до главы этого мирового нефтегазового гиганта. Журнал Forbes ставил его на 25-е место среди самых влиятельных людей мира. При этом личные доходы Тиллерсона по акциям компании — всего 27 миллионов в год. Даже для русского списка Forbes — вот уж точно бойскаут какой-то. Вроде как о себе и не думает. Может быть, именно поэтому, несмотря на всю антитрамповскую истерию в США, через процедуру утверждения в Сенате новый госсекретарь прошел вполне уверенно.
Подробности — в репортаже.
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