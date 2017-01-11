Кандидат в госсекретари США выступает за «открытый и искренний» диалог с Россией

США должны вести «открытый и искренний» диалог с Россией, считает кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон. Об этом он намерен заявить на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, на котором будет рассматриваться его кандидатура на пост главы Госдепа.The Washington Post. В ней говорится, что Россия, стремясь к уважению и значимой роли на международной арене, не учитывает в своих действиях американские интересы, «представляет собой опасность». У союзников США по НАТО, по мнению Тиллерсона, есть основания для беспокойства.
Рекс Тиллерсон: «Словами нельзя устранить тернии и споры в истории наших стран. Нам нужен открытый и искренний диалог с Россией, касающийся ее амбиций, чтобы знать, как выстраивать собственный курс».
США, по словам Тиллерсона, должны дать понять России, что они «останутся верны своим обязательствам и обязательствам в отношении союзников, и она должна это учитывать, предпринимая свои действия».
В то же время, по мнению Тиллерсона, США должны сотрудничать с РФ в тех сферах, где у них есть общие интересы. Это, например, борьба с терроризмом.
Ранее эксперты называли Тиллерсона другом России. Будучи главой ExxonMobil, он развивал партнерство с «Роснефтью» даже после введения санкций, а Владимир Путин лично вручил бизнесмену орден Дружбы народов. По этой причине ожидалось, что кандидатура Тиллерсона встретит серьезное сопротивление в Конгрессе.
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