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  • 11.01, 09:51

Кандидат в госсекретари США выступает за «открытый и искренний» диалог с Россией

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Кандидат в госсекретари США выступает за «открытый и искренний» диалог с Россией

Кандидат в госсекретари США выступает за «открытый и искренний» диалог с Россией

Кандидат в госсекретари США выступает за «открытый и искренний» диалог с Россией
  • Фото Associated Press © 2017, Evan Vucci

    • США должны вести «открытый и искренний» диалог с Россией, считает кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон. Об этом он намерен заявить на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, на котором будет рассматриваться его кандидатура на пост главы Госдепа.

    Текст будущего выступления Рекса Тиллерсона опубликовала газета The Washington Post. В ней говорится, что Россия, стремясь к уважению и значимой роли на международной арене, не учитывает в своих действиях американские интересы, «представляет собой опасность». У союзников США по НАТО, по мнению Тиллерсона, есть основания для беспокойства.

    Рекс Тиллерсон: «Словами нельзя устранить тернии и споры в истории наших стран. Нам нужен открытый и искренний диалог с Россией, касающийся ее амбиций, чтобы знать, как выстраивать собственный курс».

    США, по словам Тиллерсона, должны дать понять России, что они «останутся верны своим обязательствам и обязательствам в отношении союзников, и она должна это учитывать, предпринимая свои действия».

    В то же время, по мнению Тиллерсона, США должны сотрудничать с РФ в тех сферах, где у них есть общие интересы. Это, например, борьба с терроризмом.

    Ранее эксперты называли Тиллерсона другом России. Будучи главой ExxonMobil, он развивал партнерство с «Роснефтью» даже после введения санкций, а Владимир Путин лично вручил бизнесмену орден Дружбы народов. По этой причине ожидалось, что кандидатура Тиллерсона встретит серьезное сопротивление в Конгрессе.

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