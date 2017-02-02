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  • 03.02, 02:14
Украинские военные утверждают, что в Авдеевке нет их танков. войны и вооруженные конфликты, ДНР, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Украинские военные утверждают, что в Авдеевке нет их танков

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Украинские военные утверждают, что в Авдеевке нет их танков

Украинские военные утверждают, что в Авдеевке нет их танков

Украинские военные утверждают, что в Авдеевке нет их танков
  • Фото: rusvesna donbass /youtube.com

    • В пресс-центре военной операции силовиков в Донбассе опровергли сообщения СМИ о том, что в Авдеевку вошли танки ВСУ.

    В Авдеевке сейчас находятся украинские полицейские бронетранспортеры — танки вооруженных сил в город не входили, заявил РИА Новости официальный представитель пресс-центра военной операции силовиков в Донбассе Леонид Матюхин.

    Леонид Матюхин, официальный представитель пресс-центра военной операции силовиков в Донбассе: «Я в Авдеевке сегодня целый день, я не видел ни одного танка, видел один полицейский БРМ (боевая разведывательная машина), на нем большими буквами написано „Полиция“, ни одного танка я не видел».

    Ранее корреспондент BBC разместил в соцсети видеоролик, на котором запечатлены два танка без опознавательных знаков во дворах жилых домов. Вокруг боевых машин стоят военные в форме без шевронов, позади боевых машин — белый внедорожник с флагом ОБСЕ.

    Матюхин посоветовал проверить место съемки.




    В последние сутки ополченцы и украинские силовики обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке — жители города на днях остались без воды, тепла и света.

    Ранее в Минобороны Украины заявили, что «метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед». В Кремле назвали такие заявления де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

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