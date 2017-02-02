Украинские военные утверждают, что в Авдеевке нет их танков

В
пресс-центре военной операции силовиков в Донбассе опровергли сообщения СМИ о том, что в Авдеевку вошли танки ВСУ.
В Авдеевке сейчас находятся украинские полицейские бронетранспортеры — танки вооруженных сил в город не входили, заявил РИА Новости официальный представитель пресс-центра военной операции силовиков в Донбассе Леонид Матюхин.
Леонид Матюхин, официальный представитель пресс-центра военной операции силовиков в Донбассе: «Я в Авдеевке сегодня целый день, я не видел ни одного танка, видел один полицейский БРМ (боевая разведывательная машина), на нем большими буквами написано „Полиция“, ни одного танка я не видел».
Ранее корреспондент BBC разместил в соцсети видеоролик, на котором запечатлены два танка без опознавательных знаков во дворах жилых домов. Вокруг боевых машин стоят военные в форме без шевронов, позади боевых машин — белый внедорожник с флагом ОБСЕ.
Матюхин посоветовал проверить место съемки.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что «метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед». В Кремле назвали такие заявления де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.
Леонид Матюхин, официальный представитель пресс-центра военной операции силовиков в Донбассе: «Я в Авдеевке сегодня целый день, я не видел ни одного танка, видел один полицейский БРМ (боевая разведывательная машина), на нем большими буквами написано „Полиция“, ни одного танка я не видел».
Ранее корреспондент BBC разместил в соцсети видеоролик, на котором запечатлены два танка без опознавательных знаков во дворах жилых домов. Вокруг боевых машин стоят военные в форме без шевронов, позади боевых машин — белый внедорожник с флагом ОБСЕ.
Матюхин посоветовал проверить место съемки.
We met Ukrainian troops and tanks in #Avdiivka who seemed ready for action — and we could hear that there is no ceasefire here #Ukraine pic.twitter.com/9HGDrNAkWJ— Tom Burridge (@TomBurridgebbc) 1 февраля 2017 г.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что «метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед». В Кремле назвали такие заявления де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.
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