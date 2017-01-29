Сбой на Филёвской линии случился из-за пытавшегося покончить с собой пассажира

Стали известны подробности инцидента на станции «Кунцевская» Филёвской линии столичной подземки.ТАСС в правоохранительных органах Москвы, мужчина, упавший под подъезжающий поезд, пытался таким образом свести счеты с жизнью.
Машинист применил экстренное торможение. Прибывшие на место ЧП спасатели подняли пострадавшего мужчину на платформу. Его передали медикам скорой помощи. По предварительным данным, у него перелом руки.
Источник: «По словам очевидцев, потерпевший, которому на вид около 50 лет, прошел до середины платформы и намеренно бросился под поезд. Сейчас сотрудники правоохранительных органов просматривают видеорегистратор головного вагона поезда, они также изучат записи камер видеонаблюдения».
В столичной подземке между тем сообщили, что движение на голубой ветке подземки уже восстановлено, поезда входят в график.
Напомним, это, предположительно, уже вторая попытка самоубийства в метро за последние два дня. Накануне на «Молодежной» женщина вместе с дочерью бросилась под приближающийся поезд. Избежать наезда, несмотря на экстренное торможение, не удалось. Минувшей ночью пострадавшая женщина скончалась в больнице, а ребенок остается в тяжелом состоянии.
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