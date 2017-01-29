Из жизни капитана Черняева
Прямой эфир доступен только по ТВ до 04:06
Из жизни капитана Черняева 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.01, 01:54

На голубой ветке метро Москвы случился сбой из-за упавшего на рельсы пассажира

комментировать

На голубой ветке метро Москвы случился сбой из-за упавшего на рельсы пассажира

На голубой ветке метро Москвы случился сбой <nobr>из-за</nobr> упавшего на рельсы пассажира

В Twitter столичной подземки сообщается, что в 18:56 случился сбой в движении на Филёвской линии.

В метро сообщили, что были увеличены интервалы между поездами из-за инцидента с пассажиром. Человек упал на рельсы. В метрополитене рекомендовали пассажирам пользоваться Арбатско-Покровской линией.




По данным источника РИА Новости в экстренных службах столицы, пассажир упал на рельсы на станции «Кунцевская».

Источник: «Мужчина упал на рельсы на станции метро „Кунцевская“. По предварительным данным, он живой, и сейчас его извлекают».




К 19:08 в метро сообщили, что движение восстановлено и постепенно входит в график.




Это уже второе ЧП в столичной подземке за выходные. Накануне на «Молодежной» женщина с ребенком прыгнула под приближающийся поезд. Их доставили в больницу, но несмотря на усилия медиков ночью женщина скончалась, ее дочь находится в тяжелом состоянии.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru