На голубой ветке метро Москвы случился сбой из-за упавшего на рельсы пассажира

В Twitter столичной подземки сообщается, что в 18:56 случился сбой в движении на Филёвской линии.
18:56 Филёвская линия. Увеличены интервалы движения из-за инцидента с пассажиром. Пожалуйста, пользуйтесь Арбатско-Покровской линией.— Московское метро (@MetroOperativno) 29 января 2017 г.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах столицы, пассажир упал на рельсы на станции «Кунцевская».
Источник: «Мужчина упал на рельсы на станции метро „Кунцевская“. По предварительным данным, он живой, и сейчас его извлекают».
Службы метрополитена делают всё возможное для скорейшего восстановления движения на Филёвской линии— Московское метро (@MetroOperativno) 29 января 2017 г.
К 19:08 в метро сообщили, что движение восстановлено и постепенно входит в график.
19:08 Филёвская линия. Движение восстановлено и входит в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 29 января 2017 г.
Это уже второе ЧП в столичной подземке за выходные. Накануне на «Молодежной» женщина с ребенком прыгнула под приближающийся поезд. Их доставили в больницу, но несмотря на усилия медиков ночью женщина скончалась, ее дочь находится в тяжелом состоянии.
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