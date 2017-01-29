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  • 30.01, 01:54
Сорос предсказывает Трампу импичмент через два года. митинги и протесты, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сорос предсказывает Трампу импичмент через два года

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Сорос предсказывает Трампу импичмент через два года

Сорос предсказывает Трампу импичмент через два года

    На этой неделе Трамп вступил в свои права. Провел переговоры с Японией, Мексикой, Австралией, Германией. Позвонил Владимиру Путину. По телефону ему помогал разговаривать вице-президент Пенс, у которого есть опыт политического диалога, он много лет был конгрессменом от Индианы, потом — губернатором. В кабинете присутствовали еще четверо — советники, судя по фото, распространенному Белым домом. И это уже очень любопытно.

    Ведь, во-первых, еще до разговора появились некие вбросы в прессу: мол, Трамп хочет отменить санкции, будет торговаться. Сам Трамп это отрицал. Но логичней было бы, если бы информация подавалась по-другому: Путин будет просить об отмене санкций. Нет. Путин просить не собирался, для него главным было наладить отношения и сообща бороться с запрещенной в России ИГИЛ.

    Тут же вспомнили, что Трамп говорил из того самого кабинета, где поставил бюст Черчилля, славного лозунгом «у нас нет врагов и друзей, есть национальные интересы», то есть посыл прямой. И сейчас, по крайней мере, в части уничтожения ИГИЛ, национальные интересы России и Америки совпадают. Что там с санкциями — решим.

    Уже понятно, что Трамп намерен искать выходы из ситуации, потому что это все — деньги. И Кремль будет искать. То есть движение навстречу уже стало частью общей повестки дня. Непростой, небыстрой. Тем более, что у Трампа и дома проблем немало.

    Всю неделю обсуждалось — что удивительно — может ли произойти в Америке цветная революция. Список, где случались цветные революции, огромный: в Египте и Ливии, на Украине и в Грузии. Но везде — при содействии и при одобрении США. А тут по всем каналам повторяют кадры, как женщины и мужчины в розовом стоят на площадях и с трибун выкрикивают «Спасем демократию!», «Трамп не пройдет!», «Пока мы едины, мы непобедимы!».

    Многим это напомнило уже увиденное — единый цвет, единые лозунги, идеалисты на площадях, призывы к избранному правителю и заявления «Я за него не голосовал», «Я против всего плохого и за все хорошее» . Что характерно, Хиллари Клинтон, наверное, по многолетней привычке это цветное выступление сразу поддержала. И дочь Обамы оказалась в первых рядах на демонстрации против строительства нефтепровода. И прозвучали заявления Сороса: Трамп диктатор, обреченный на провал, через два года ему грозит импичмент.

    Сорос, кстати, потерял миллиард, поставив на Хиллари. И это плохой знак. Сорос не любит проигрывать. А потому вдумайтесь: десятки тысяч людей одновременно переоделись в розовое. Кто-то на этом заработал? Да. Но кто-то уже оплатил этот чек.

    Великая организующая сила — желание добра. Нужно для нее немного: деньги и несколько консультантов из-за рубежа. Так уверяет идеолог цветных революций Срджа Попович. В Сербии в 2000-м он стоял во главе движения «Отпор» для свержения Милошевича. И на его стороне оказались студенты-романтики с четкой целью свержения диктатора.

    Отец бренда «Отпор» — американский политолог Джин Шарп. Его мировой бестселлер с названием для романтиков «От диктатуры к демократии» переведен на десятки языков, включая русский. Книга о 180 методах так называемого ненасильственного свержения власти.

    Знаниями от Джина Шарпа Попович делился в Польше, не упоминая, что, когда о романтиках из «Отпора» узнали в Вашингтоне, у них появился куратор — полковник Роберт Хелви. Он тоже приехал с лекциями и передавал знания по организации протестов, которые уже опробовал на Тяньаньмэнь и в Мьянме.

    Дух Шарпа — сжатый в кулак. Это символ, который применяется против тех стран, где режим неугоден. Теоретическая база анализируется в институте Альберта Эйнштейна, основанном Шарпом. Концепция простая и четкая: не работать с традиционной оппозицией, она готова к компромиссам с властью. Нужно привлекать студентов, их выступления против полиции всегда ассоциируются с борьбой будущего с прошлым, их всем жалко, они пассионарны и внушаемы. Обязательно нужно цветовое деление, переодевшись и слившись с толпой своего цвета, человек становится частью единой силы и действует в едином порыве. Обязательна сакральная жертва, после первой крови все становится иным.

    Как показывает опыт того же Египта, как бы ни терпел неугодный правитель выступления, как бы ни верил в ненасильственность протеста, если больному поставлен диагноз «демократическая недостаточность» — это приговор. И вышедшие на площадь инфантильно уверены: если нет человека — нет и проблемы.

    Вот летопись «сжатого кулака». С баррикад «революции роз» в Тбилиси через Бишкек с «революцией гвоздик» в Тунис, где произошла «жасминовая революция», оттуда в Каир — «финиковая революция».

    Уже не секрет, что все протесты в Каире координировали через Facebook, студенты хотели жить, как на Манхэттене, — в демократии и радости, как им обещали. И как обещали на Майдане.

    Президент Молдавии Додон пришел к власти сразу после протестов. И появились заголовки «Сорос в Молдавии проиграл». Вероятно, технология начала давать сбой, слишком часто ее показывали по телевизору, и слишком часто показывали ее результаты.

    А сейчас на американских площадях возникли розовые толпы и слегка измененный призыв «Защитим демократию». Романтики, по-настоящему переживающие за судьбу своей страны, не думающие о том, что об этом искреннем порыве думают прагматики. Это дух настоящей свободы и демократии от Джина Шарпа. Но вряд ли он сможет обрести плоть на родине, именно потому, что здесь в демократию верят по-настоящему. Но Сорос не любит терять деньги. И если уж он назвал Трампа диктатором и дал ему два года до импичмента, то стоит помнить о тех, кто читал книгу Шарпа, а в ней — 180 способов решения вопроса.

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