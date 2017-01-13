Сорос потерял $1 млрд после победы Трампа на выборах

Победа Дональда Трампа на выборах президента США принесла американскому миллиардеру Джорджу Соросу убыток в миллиард долларов.пишет газета The Wall Street Journal. По ее информации, на утро после выборов котировки фьючерсов на американские фондовые индексы резко упали на новостях о лидерстве Трампа, что соответствовало ожиданиям многих инвесторов. Однако в течение дня ситуация изменялась, в частности, акции стали расти, их рост сохранялся в течение нескольких дней и достиг в среднем около 10%.
Джордж Сорос ожидал резкого падения рынков в день после выборов, и фактический подъем негативно сказался на капитализации фонда инвестора. Миллиардер был осторожен по отношению к колебаниям рынков в ноябре, однако после победы Трампа он начал играть на понижение.
По мнению источников издания, это было «ошибкой», так как рынок продолжил расти и привел Сороса к убыткам.
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