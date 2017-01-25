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  • 25.01, 01:54
Учителя и выпускницы рассказали о секс-скандале в московской школе. Москва, Следственный комитет, педофилия, скандалы, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Учителя и выпускницы рассказали о секс-скандале в московской школе

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Учителя и выпускницы рассказали о <nobr>секс-скандале</nobr> в московской школе

Учителя и выпускницы рассказали о секс-скандале в московской школе

Учителя и выпускницы рассказали о <nobr>секс-скандале</nobr> в московской школе

    Секс-скандал вокруг особенной школы. Правда ли, что учителя на протяжении 25 лет домогались учениц? Что рассказывают преподаватели и бывшие воспитанницы? И почему в полиции нет ни одного заявления от потерпевших?

    Речь идет о школе необычной — для творческих и одаренных детей. На откровенность решились некоторые из бывших учениц этого заведения, сейчас уже взрослые люди. По их данным, а их сейчас проверяет Следственный комитет, эта элитная школа на самом деле в течение десятилетий была настоящим гнездом разврата. Занятия алгеброй в сауне, уроки, на которые ученики должны были приходить в костюмах а-ля античность, жаркие объятия и поцелуи с педагогами — якобы все это было неотъемлемой частью «продвинутого» обучения.

    Евгения Семина, бывшая ученица «Лиги школ»: «Тогда в школе существовала такая атмосфера, когда это никому не казалось странным. Когда я рассказала об этом подружке, и выяснилось, что с ней он тоже целовался, нас больше удивляло не то, что он взрослый, а мы маленькие, а то, что он один, а нас двое, и он не выбрал кого-то одного из нас».

    Выпускники «Лиги Школ» в домогательствах публично обвиняют двух человек: директора Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова, которые часто целовали детей, обнимали и, по словам потерпевших, доходило до раздеваний. Сергей Бебчук от журналистов сейчас скрывается. А вот Николай Изюмов согласился ответить на вопросы. Бывший педагог говорит, да, он мог подойти и обнять девочку, но никаких интимных связей у него со школьницами якобы не было.

    Резонансная история уже дошла и до министерства образования. Подробности — в материале «Итогов дня».

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