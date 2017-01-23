Выпускницы московской школы обвинили директора в сексуальных домогательствах

Следственный комитет организовал доследственную проверку после появления в Интернете информации о сексуальных домогательствах со стороны руководства одной из московских школ в отношении учеников.
Из сообщения СУ СК по Москве: «По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность личности детей происходили также на территории школы».
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям учителей и руководства образовательного учреждения.
Как сообщил новостной портал Meduza, речь идет о московской школе для одаренных детей «Лига школ». Выпускники и бывшие сотрудники школы сообщили порталу, что «директор Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов в течение двух десятков лет сексуально домогались учениц».
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