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  • 23.01, 19:05

Выпускницы московской школы обвинили директора в сексуальных домогательствах

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Выпускницы московской школы обвинили директора в сексуальных домогательствах

Выпускницы московской школы обвинили директора в сексуальных домогательствах

Следственный комитет организовал доследственную проверку после появления в Интернете информации о сексуальных домогательствах со стороны руководства одной из московских школ в отношении учеников.

Ранее в Интернете появилась информация о том, что на протяжении долгого времени преподавательский состав, в том числе и директор учебного заведения, расположенного на юго-западе Москвы, вывозили учащихся в детские лагеря, где «совершали в отношении них действия сексуального характера».

Из сообщения СУ СК по Москве: «По данным автора статьи, посягательства на половую свободу и неприкосновенность личности детей происходили также на территории школы».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действиям учителей и руководства образовательного учреждения.

Как сообщил новостной портал Meduza, речь идет о московской школе для одаренных детей «Лига школ». Выпускники и бывшие сотрудники школы сообщили порталу, что «директор Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов в течение двух десятков лет сексуально домогались учениц».

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