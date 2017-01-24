В Петербурге стали усыновлять меньше детей

Статистику по усыновлениям и опекунству озвучила детский омбудсмен Светлана Агапитова.
Зато значительно увеличились показатели опекунства. При этом петербургские семьи всё больше обращаются в школы приемных родителей. Основной причиной становится боязнь лишиться ребенка из-за вмешательства органов опеки.
Эта проблема вновь стала актуальной после недавнего скандала вокруг многодетной семьи Светланы Дель, у которой надзорные органы, якобы с большими нарушениями изъяли десятерых детей. Родителей подозревали в домашнем насилии.
Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге: «Если обвинение в жестоком обращении с детьми предъявлено отцу, то почему такое же отношение проявляется к матери? То есть ее не пускают к детям, не дают общаться. Уже в течение пяти лет мы пытаемся внести в Семейный кодекс изменения о том, что изъятие детей из семьи может происходить только по решению суда. И такие поправки подготовлены. Но сейчас они так до сих пор и не приняты».
По словам Светланы Агапитовой, нарушения также связаны с проведением опроса несовершеннолетних. Психологи начали процедуру без родителей. В итоге двоих детей Светланы Дель передадут в Петербург под опеку бабушки. Женщине детский омбудсмен посоветовала обратиться в суд.
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