Изъятую из зеленоградской приемной семьи девочку передали под опеку бабушке

Девочку, изъятую у семьи Дель, отдали под предварительную опеку приемной бабушке.Интерфакс». Адвокат надеется, что оба приемных ребенка уже сегодня окажутся дома.
Также 1 февраля суд рассмотрит иск приемной матери Светланы, которая требует вернуть ей изъятых детей. Рассмотрение пройдет в Зеленоградском суде Москвы.
в нанесении побоев ребенку. Тревогу забили в детском саду воспитатели, которые обнаружили синяки на теле малыша. По этой причине было принято решение о временном изъятии детей из семьи. Двое старших приемных детей и один кровный остаются со Светланой Дель.
Отметим, что приемные родители отрицают все обвинения в жестоком обращении с детьми. Всего в семье Дель воспитывались 13 детей, из них восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный. Некоторые из них инфицированы ВИЧ.
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