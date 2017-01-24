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  • 24.01, 13:16

Изъятую из зеленоградской приемной семьи девочку передали под опеку бабушке

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Изъятую из зеленоградской приемной семьи девочку передали под опеку бабушке

Изъятую из зеленоградской приемной семьи девочку передали под опеку бабушке

Изъятую из зеленоградской приемной семьи девочку передали под опеку бабушке
  • Фото: svetkaaa2012 /instagram.com

    • Девочку, изъятую у семьи Дель, отдали под предварительную опеку приемной бабушке.

    Об этом сообщил адвокат Иван Павлов. По его словам, девочка, которая находилась в Центре поддержки семьи и детства, передана матери Светланы Дель на шесть месяцев. Возможно, приемной бабушке отдадут под опеку еще одного ребенка, который два дня назад попал в больницу с высокой температурой. Этот вопрос будет решен в течение дня, передает «Интерфакс». Адвокат надеется, что оба приемных ребенка уже сегодня окажутся дома.

    Также 1 февраля суд рассмотрит иск приемной матери Светланы, которая требует вернуть ей изъятых детей. Рассмотрение пройдет в Зеленоградском суде Москвы.

    Между тем против приемного отца было возбуждено уголовное дело. Михаила подозревают в нанесении побоев ребенку. Тревогу забили в детском саду воспитатели, которые обнаружили синяки на теле малыша. По этой причине было принято решение о временном изъятии детей из семьи. Двое старших приемных детей и один кровный остаются со Светланой Дель.

    Отметим, что приемные родители отрицают все обвинения в жестоком обращении с детьми. Всего в семье Дель воспитывались 13 детей, из них восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный. Некоторые из них инфицированы ВИЧ.

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