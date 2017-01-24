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  • 24.01, 20:52
Формула успеха: Экклстоун покидает «королевские гонки» в статусе легенды автоспорта. автомотоспорт, спорт, Формула-1. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Формула успеха: Экклстоун покидает «королевские гонки» в статусе легенды автоспорта

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Формула успеха: Экклстоун покидает «королевские гонки» в статусе легенды автоспорта

Формула успеха: Экклстоун покидает «королевские гонки» в статусе легенды автоспорта

Формула успеха: Экклстоун покидает «королевские гонки» в статусе легенды автоспорта

    Легендарный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун покидает свой пост в империи, которую строил 40 лет. На старте карьеры не самый удачливый гонщик Экклстоун оставил всех позади уже как бизнесмен и двигатель прогресса.

    Через четыре года Бернарду Экклстоуну исполнится 90 лет, но его все еще называют Берни. Хотя это настоящий гигант спорта и бизнеса. Он руководил «Формулой-1» почти 40 лет и за это время обогатился, став четвертым в Британии. По версии Forbes, его состояние оценивается в 2,3 млрд фунтов стерлингов. Именно он 40 лет назад начал продавать телевещателям права на трансляцию соревнований.

    Покорить «Формулу-1» на треке за рулем он не смог. После серьезной аварии решил заняться управлением не автомобиля, а гонок как бизнеса. Сын продавца подержанных запчастей из английской деревни, Берни добился того, что «королевскими гонками» Англия гордится не меньше, чем королевскими скачками, и «Формула-1» — известный британский бренд, гордость острова.

    Но статус национального достояния не спас «Формулу-1» от продажи американской компании Liberty Media за 1,5 млрд долларов. Вместе с громким именем американцы получили право на любые кадровые перестановки и избавились от пожилого Берни Экклстоуна. Вместо него назначен 62-летний американец Чейз Кэри.

    Россия Экклстоуну благодарна особенно — при Берни в 2014 году «Формула-1» пришла в Сочи. О России он всегда отзывался с большой любовью, а западная пресса даже называла его «другом Путина».

    Берни Экклстоун — классический британский эксцентрик. Дорогие машины, три красивых жены и высказывания, от которых в Англии подпрыгивают. О том, например, что женщинам нечего делать за рулем, и если они туда сели, то должны одеться во все белое, чтобы быть незаметными, как кухонное оборудование. Однако, несмотря на скандалы и отвратительное, как пишут в комментариях, богатство, он останется в истории.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

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