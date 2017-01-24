Liberty Media сообщила о закрытии сделки по покупке «Формулы-1»

Американская корпорация Liberty Media объявила о закрытии сделки по покупке
заявлении на сайте компании.
«Формулы-1» и подтвердила уход Берни Экклстоуна с поста руководителя «королевских гонок».
Из сообщения Liberty Media: «Мы очень рады, что завершили сделку по приобретению „Формулы-1“, и что Чейз Кэри станет руководителем. Есть огромная возможность для роста данного вида спорта, и мы абсолютно уверены в том, что Чейз с его способностями и опытом является правильным человеком для достижения этой цели».
Берни Экклстоун, 40 лет «руливший» «Формулой-1», официально стал почетным президентом. Руководство Liberty Media поблагодарило его за работу.
Ранее 86-летний Экклстоун объявил о своем уходе с поста генерального промоутера «Формулы-1». Ходили слухи, что будущий владелец гонок Liberty Media хочет убрать британца с руководящей должности.
Берни Экклстоун руководил «Формулой-1» с 1974 года. Именно он сделал эти гонки коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более 2 млрд долларов в год.
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