Петербургских водителей проверили на уважение к скорой помощи

В Северной столице прошла совместная операция врачей скорой помощи, МЧС и ГИБДД.резонансного случая на Камчатке стали особенно актуальны.
Водители МЧС и скорой говорят, что в последние годы ситуация на дороге стала лучше, но все равно каждый такой рейд заканчивается составлением нескольких протоколов.
Водитель Иван через несколько минут будет говорить инспекторам, что скорую он не заметил, сирены не услышал и вообще не понимает, в чем состоит его нарушение.
Интересно, что чаще не замечают именно скорую. Пожарные машины выглядят внушительней, и к ним относятся как будто с большим пиететом, отмечает корреспондент НТВ Алексей Кобылков.
Михаил Тимочкин, инспектор взвода роты специализированного батальона ДПС по Санкт-Петербургу и Ленобласти: «Конечно, эта машина намного больше, и люди побаиваются. Когда машина поменьше, та же машина скорой помощи, люди замечают, что не предоставляют право преимущества. Прежде всего, нашим водителям надо знать, что преимущество в движении — это право первоочередного проезда».
Штрафом 500 рублей никого не напугать, но в некоторых случаях за такое нарушение могут и лишить прав на срок от месяца до трех — это решает административная комиссия. Впрочем, понятно, что куда важнее другое: пожарные или скорая могут просто не успеть кому-то помочь. И неудивительно, что в некоторых случаях врачи и фельдшеры готовы чуть ли не руками отталкивать машины, которые находятся на их пути.
Подробнее — в репортаже НТВ.
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