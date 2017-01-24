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  • 24.01, 20:51
Петербургских водителей проверили на уважение к скорой помощи. ГИБДД, Санкт-Петербург, автомобили, врачи, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургских водителей проверили на уважение к скорой помощи

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Петербургских водителей проверили на уважение к скорой помощи

Петербургских водителей проверили на уважение к скорой помощи

    В Северной столице прошла совместная операция врачей скорой помощи, МЧС и ГИБДД.

    В рамках операции «Приоритет» спецмашины в течение нескольких часов передвигались с включенными маячками по городским улицам, чтобы выяснить, насколько оперативно водители готовы уступать дорогу автомобилям экстренных служб. Такие проверки проводятся регулярно, но после резонансного случая на Камчатке стали особенно актуальны.

    Водители МЧС и скорой говорят, что в последние годы ситуация на дороге стала лучше, но все равно каждый такой рейд заканчивается составлением нескольких протоколов.

    Водитель Иван через несколько минут будет говорить инспекторам, что скорую он не заметил, сирены не услышал и вообще не понимает, в чем состоит его нарушение.

    Интересно, что чаще не замечают именно скорую. Пожарные машины выглядят внушительней, и к ним относятся как будто с большим пиететом, отмечает корреспондент НТВ Алексей Кобылков.

    Михаил Тимочкин, инспектор взвода роты специализированного батальона ДПС по Санкт-Петербургу и Ленобласти: «Конечно, эта машина намного больше, и люди побаиваются. Когда машина поменьше, та же машина скорой помощи, люди замечают, что не предоставляют право преимущества. Прежде всего, нашим водителям надо знать, что преимущество в движении — это право первоочередного проезда».

    Штрафом 500 рублей никого не напугать, но в некоторых случаях за такое нарушение могут и лишить прав на срок от месяца до трех — это решает административная комиссия. Впрочем, понятно, что куда важнее другое: пожарные или скорая могут просто не успеть кому-то помочь. И неудивительно, что в некоторых случаях врачи и фельдшеры готовы чуть ли не руками отталкивать машины, которые находятся на их пути.

    Подробнее — в репортаже НТВ.

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