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  • 24.01, 20:52
«Партия роста» обсуждает судьбу Пулковской обсерватории. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, астрономия, партии, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Партия роста» обсуждает судьбу Пулковской обсерватории

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«Партия роста» обсуждает судьбу Пулковской обсерватории

«Партия роста» обсуждает судьбу Пулковской обсерватории

    В Законодательном собрании города собрались градозащитники и архитекторы, чтобы выяснить, какая участь ждет парковую зону на Пулковских высотах.

    По инициативе депутатов «Партии роста» за одним столом собрались все заинтересованные в решении проблемы: представители комитетов по градостроительству и по охране памятников, а также научная группа по астроклимату самой Пулковской обсерватории.

    На заседании фракции не появилась только администрация учреждения. Они прислали парламентариям письмо, исходя из которого причина их отсутствия осталась не очень ясна.

    Главный вопрос дискуссии — дальнейшее развитие почти 240 гектаров парковой зоны. Однако в обсуждении сразу возникли сложности, поскольку не до конца понятны полномочия дирекции обсерватории.

    Обсудив решение директора обсерватории отдать часть парковой зоны под застройку, собравшиеся пришли к выводу, что это противозаконно. Ведь этот вопрос не был вынесен на ученый совет, к тому же он нарушает принятый регламент.

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