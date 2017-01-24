На Кубани найден мертвым мальчик, которого искали трое суток

Ребенка обнаружили мертвым в лесном массиве, неподалеку от железнодорожных путей.РИА Новости.
Аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС»: «Поисковая операция окончилась 24 января 2017 года около 12 часов. Аварийно-спасательной службой „Кубань-СПАС“ обнаружено тело мальчика в лесном массиве, вблизи железнодорожных путей».
О причинах и обстоятельствах гибели ребенка не сообщается. В поисках мальчика, который пропал из поселка Молодежный в Белореченском районе, участвовали порядка 250 человек, в том числе сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, а также общественники.
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