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  • 24.01, 14:47

На Кубани найден мертвым мальчик, которого искали трое суток

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На Кубани найден мертвым мальчик, которого искали трое суток

На Кубани найден мертвым мальчик, которого искали трое суток

На Кубани найден мертвым мальчик, которого искали трое суток
  • Фото: bloknot-krasnodar.ru

    • Ребенка обнаружили мертвым в лесном массиве, неподалеку от железнодорожных путей.

    Спасатели нашли тело 10-летнего мальчика, поиски которого продолжались с 21 января, передает РИА Новости.

    Аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС»: «Поисковая операция окончилась 24 января 2017 года около 12 часов. Аварийно-спасательной службой „Кубань-СПАС“ обнаружено тело мальчика в лесном массиве, вблизи железнодорожных путей».

    О причинах и обстоятельствах гибели ребенка не сообщается. В поисках мальчика, который пропал из поселка Молодежный в Белореченском районе, участвовали порядка 250 человек, в том числе сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, а также общественники.

    Об исчезновении мальчика в субботу сообщила его 29-летняя мать. Она рассказала, что ее сын ушел из дома, но к обещанному времени не вернулся. По факту пропажи мальчика следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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