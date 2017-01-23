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  • 23.01, 06:52
Возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением школьника на Кубани. Краснодарский край, МЧС, дети и подростки, поисковые операции, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением школьника на Кубани

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Возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением школьника на Кубани

Возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением школьника на Кубани

    В Белореченском районе Краснодарского края уже третьи сутки ищут 10-летнего мальчика, который пропал возле своего дома.

    Поисковая операция в Краснодарском крае, в которой принимают участие десятки спасателей, полиция, казаки и волонтеры, продолжается третьи сутки.

    Мальчик исчез в поселке Молодёжный днем 21 января. 10-летний ребенок гулял на улице, промочил обувь, пошел домой переобуться и бесследно пропал. Родители сразу же обратились в полицию.

    Спасатели уже прочесали лес, обследовали местную реку и ближайшую железную дорогу, а также поселок, где жил мальчик. В краевом Следственном управлении СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

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