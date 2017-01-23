Возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением школьника на Кубани

В Белореченском районе Краснодарского края уже третьи сутки ищут
продолжается третьи сутки.
10-летнего мальчика, который пропал возле своего дома.
Мальчик исчез в поселке Молодёжный днем 21 января. 10-летний ребенок гулял на улице, промочил обувь, пошел домой переобуться и бесследно пропал. Родители сразу же обратились в полицию.
Спасатели уже прочесали лес, обследовали местную реку и ближайшую железную дорогу, а также поселок, где жил мальчик. В краевом Следственном управлении СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего».
Комментарии