Полицейские нашли автомобилистку, заблокировавшую скорую в Красноярске

Правоохранители установили личность водителя такси, отказавшегося пропустить ехавших на вызов медиков во дворе жилого дома в Красноярске.РИА Новости.
Владимир Юрченко, замначальника пресс-службы МВД региона: «Установлен водитель легкового автомобиля. Это женщина 1962 года рождения. Она работает в такси в одной из фирм города. В настоящее время женщина и водитель скорой опрошены. Проверка продолжается».
перекрыла дорогу врачам. После того как водитель скорой через громкоговоритель пригрозил вызвать полицию, автомобилистка все же отъехала.
Женщине-водителю грозит административная ответственность, если ее вина будет доказана.
Напомним, недавно похожий скандал произошел в Петропавловске-Камчатском. Но там из-за автомобилистки и ее пассажира оказать помощь пациенту скорая не успела.
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