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  • 24.01, 14:47

Полицейские нашли автомобилистку, заблокировавшую скорую в Красноярске

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Полицейские нашли автомобилистку, заблокировавшую скорую в Красноярске

Полицейские нашли автомобилистку, заблокировавшую скорую в Красноярске

Полицейские нашли автомобилистку, заблокировавшую скорую в Красноярске
  • Фото: kraschp /youtube.com

    • Правоохранители установили личность водителя такси, отказавшегося пропустить ехавших на вызов медиков во дворе жилого дома в Красноярске.

    Как выяснилось, за рулем легковушки была женщина. Стражи порядка уже опросили автомобилистку, машина которой была запечатлена на видеозаписи со скорой помощью, передает РИА Новости.

    Владимир Юрченко, замначальника пресс-службы МВД региона: «Установлен водитель легкового автомобиля. Это женщина 1962 года рождения. Она работает в такси в одной из фирм города. В настоящее время женщина и водитель скорой опрошены. Проверка продолжается».

    Видео было снято в ночь на понедельник, 23 января. Оно было опубликовано в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как женщина за рулем припаркованной во дворе дома легковушки перекрыла дорогу врачам. После того как водитель скорой через громкоговоритель пригрозил вызвать полицию, автомобилистка все же отъехала.

    Женщине-водителю грозит административная ответственность, если ее вина будет доказана.

    Напомним, недавно похожий скандал произошел в Петропавловске-Камчатском. Но там из-за автомобилистки и ее пассажира оказать помощь пациенту скорая не успела.

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