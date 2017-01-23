В Красноярске таксист отказался пропускать ехавшую на вызов скорую: видео

Полиция разбирается с инцидентом, произошедшим во дворе жилого дома в Красноярске, где водитель легкового автомобиля отказывался уступить дорогу машине скорой помощи.РИА Новости в региональном МВД, «сотрудники полиции проводят проверку по видео, размещенному в социальной сети, где, предположительно, произошел конфликт между водителем скорой помощи и водителем легкового авто».
Из сообщения ГУ МВД по Красноярскому краю: «Если будет установлена вина водителя легкового автомобиля, то он будет привлечен к административной ответственности».
Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, снятое в ночь на понедельник, на котором водитель припаркованного автомобиля во дворе дома на улице Гастелло в Красноярске загораживает проезд скорой на узкой дороге, отказываясь пропускать машину. После того как водитель скорой по громкоговорителю пригрозил, что вызовет полицию, водитель легкового авто все же сдал назад и дал медикам проехать. Судя по комментариям очевидцев на видео, легковушка принадлежала службе такси.
Ранее сообщалось об инциденте со скорой на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском скорая не смогла вовремя добраться к умирающему мужчине из-за автомобилистки, перегородившей дорогу. В результате пациент скончался, не дождавшись врача.
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