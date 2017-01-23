Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.01, 14:26
В Красноярске таксист отказался пропускать ехавшую на вызов скорую: видео. автомобили, Красноярск, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Красноярске таксист отказался пропускать ехавшую на вызов скорую: видео

8 комментариев
В Красноярске таксист отказался пропускать ехавшую на вызов скорую: видео

В Красноярске таксист отказался пропускать ехавшую на вызов скорую: видео

В Красноярске таксист отказался пропускать ехавшую на вызов скорую: видео

    Полиция разбирается с инцидентом, произошедшим во дворе жилого дома в Красноярске, где водитель легкового автомобиля отказывался уступить дорогу машине скорой помощи.

    Как сообщили РИА Новости в региональном МВД, «сотрудники полиции проводят проверку по видео, размещенному в социальной сети, где, предположительно, произошел конфликт между водителем скорой помощи и водителем легкового авто».

    Из сообщения ГУ МВД по Красноярскому краю: «Если будет установлена вина водителя легкового автомобиля, то он будет привлечен к административной ответственности».

    Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, снятое в ночь на понедельник, на котором водитель припаркованного автомобиля во дворе дома на улице Гастелло в Красноярске загораживает проезд скорой на узкой дороге, отказываясь пропускать машину. После того как водитель скорой по громкоговорителю пригрозил, что вызовет полицию, водитель легкового авто все же сдал назад и дал медикам проехать. Судя по комментариям очевидцев на видео, легковушка принадлежала службе такси.

    Ранее сообщалось об инциденте со скорой на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском скорая не смогла вовремя добраться к умирающему мужчине из-за автомобилистки, перегородившей дорогу. В результате пациент скончался, не дождавшись врача.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru