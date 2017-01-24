Песков: Россия не видит угрозы в ракетах Китая у своих границ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию азиатских СМИ о том, что Китай разместил бригаду межконтинентальных баллистических ракет DF-41 в граничащей с Россией провинции.
Дмитрий Песков: «Китай является нашим союзником, стратегическим союзником, нашим партнером, партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане. Мы дорожим нашими отношениями. Безусловно, какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны».
По информации азиатских СМИ, в китайском сегменте Интернета появились фотографии, из которых следует, что в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян размещена одна из трех бригад межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41.
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