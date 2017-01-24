СМИ: Китай разместил ракетные комплексы DF-41 у границы с Россией

Китай разместил одну из трех бригад межконтинентальных баллистических ракет собственной разработки
Global Times, военные аналитики уверены, что это вторая стратегическая ракетная бригада DF-41, поступившая в войска. Публикацию фотографий связывают с инаугурацией президента США Дональда Трампа, который ранее позволил себе ряд провокационных заявлений о Китае.
Dongfeng-41(DF-41) в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщил ряд азиатских СМИ со ссылкой на фотографии комплексов, опубликованные в китайском сегменте Интернета.
Гонконгская газета Apple Daily добавляет, что еще одна бригада с ракетами DF-41 находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань, а третью планируется разместить в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая.
Китай держит в секрете характеристики Dongfeng-41. Известно, что это трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная ракета, которую разработала китайская Академия технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. Дальность полета этих ракет может составлять до 14 тысяч километров.
Американские СМИ сообщали, что из провинции Хэнань ракета сможет достичь территории США в течение 30 минут, что представляет стратегическую угрозу для Вашингтона.
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